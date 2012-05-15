Как стать ньюсмейкером M24.ru

Фото: M24.ru

Каждый, кто живет в Москве, может стать ньюсмейкером нашего издания. Вы можете сообщить срочную новость, рассказать о новом явлении, высказать мнение о городских событиях, наконец, написать колонку о том, что вас волнует.

Если новость будет действительно важной, явление - интересным, мнение - обоснованным и аргументированным, а колонка - прекрасной, то мы сразу же опубликуем ваш материал на страницах нашего издания. А лучших

авторов мы с радостью привлечем к сотрудничеству на постоянной основе.

Кстати, чтобы попробовать себя в роли корреспондента, необязательно писать текст. Можно сразу перейти к мультиформатной журналистике. Присылайте нам фотографии и видео - конечно, обязательно хотя бы с краткой подписью "кто, что, где, когда" - ведь иногда событие лучше один раз увидеть самому.

Как отправить нам материал

На нашем сайте вверху страницы есть кнопка "Отправить сообщение". Нажмите ее и отправьте нам заметку, фото или видео. Не забудьте про подпись к материалу, а также про свои контактные данные, чтобы мы могли что-то

оперативно у вас уточнить.

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Ну и, конечно, социальные сети. Сообщения в наших группах читать можно и нужно, но также их можно и нужно использовать как средство связи с редакцией. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram и YouTube - на ваш выбор. Используйте хештег #М24 во всех популярных социальных сетях, если хотите поделиться с нами какой-либо информацией.

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