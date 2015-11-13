Москвич обнаружил в мясном полуфабрикате стержень гелевой ручки

Фото: читатель m24.ru Денис

Читатель m24.ru Денис обнаружил в мясном полуфабрикате, который он купил в столичном магазине, кусок от стержня гелевой ручки.

"Вчера купил в одном из сетевых магазинов "Мяснов" полуфабрикат их собственного производства (колбаски), приготовил в духовке, сели есть, после чего я подавился, как сначала думал, косточкой, но потом положил в рот следующий кусочек и в десну впился кусок от стержня гелевой ручки (с чернилами)", - пишет Денис.

При обращении в медучреждение врач констатировал отравление.

Что делать, если в купленном продукте обнаружился инородный предмет



Обнаружив в продукте питания любой инородный предмет не выкидывайте покупку;

Даже если у вас не сохранился чек, это не повод не отстаивать свои потребительские права. В таком случае можно заручиться показаниями свидетелей. Например, факт неприятной находки могут подтвердить соседи;

Если в процессе употребления пищи вы порезались, отравились или сильно перепугались, нужно обязательно обратиться к врачу и зафиксировать у него нанесенный вред;

Стоит обратиться в Роспотребнадзор, где нужно написать заявление и отдать товар на экспертизу;

После того, как у вас на руках будет экспертное заключение, вы можете обращаться с ним туда, где вам продали некачественный товар, для возмещения вреда.