09 ноября 2012, 18:42

Общество

Москвич жалуется на плохую дорогу от Фрязевской улицы до автостоянки

Фото: читатель M24.RU

Читатель M24.RU жалуется на разбитую дорогу от улицы Фрязевская до одной из автостоянок, по которой невозможно проехать.

"По окончании строительства вентиляционной шахты метрополитена на линии "Новокосино"-"Новогиреево" согласно договору между СМУ и МГСА ВАО должны были отремонтировать дорожное покрытие от улицы Фрязевская до автостоянки, - пишет читатель M24.RU. - Но начальник СМУ выполнять договор не собирается и предложил ремонтировать дорогу за счет автовладельцев. Дорога была построена за счет водителей - это 700 человек".

По словам читателя, после проезда по разбитой дороге автотранспорт приходится ремонтировать.

