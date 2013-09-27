От Михаила до Николая: в Москве отмечают 400-летие Дома Романовых

В Кремле открылась выставка "Венчание на царство и коронации"

В конце сентября в Москве проходят торжественные мероприятия посвященные 400-летию императорского Дома Романовых. Об истории последней в России царской династии читайте в материале M24.ru.

Род Романовых принадлежал к числу древних семей московского боярства. Первые упоминания о нем в летописях датируется XIV веком.

После смерти в 1598 году последнего представителя династии Рюриковичей Федора Иоанновича в России начался период передела власти, совпавший с польско-шведской интервенцией, названный позже Смутным временем.

Одним из возможных претендентов на освободившийся престол был влиятельный боярин Федор Никитич Захарьин-Юрьев, взявший в честь деда фамилию Романов. В конце XVI века он занимал важные государственные посты: был псковским наместником, участвовал в переговорах с послом немецкого императора Рудольфа II, служил воеводой и т.д. Кроме того, он был племянником первой жены Ивана Грозного, Анастасии, что увеличивало его шансы стать царем.

Однако в борьбе за власть более удачливым оказался Борис Годунов, шурин покойного царя Федора. Став во главе государства он подверг своего соперника Федора Романова опале - тот был насильно пострижен в монахи под именем Филарет и сослан в отдаленный монастырь.

В апреле 1605 года Борис Годунов скоропостижно скончался (по одной из версий, в результате отравления), а новым царем стал его 17-летний сын Федор. Он был образованным и талантливым юношей, однако никак не успел проявить себя, потому что уже три месяца спустя после его коронации в Москве случился мятеж, организованный Лжедмитрием I (самозванцем Григорием Отрепьевым, выдававшим себя за сына Ивана Грозного), и Федор был убит.

Взойдя на престол, Лжедмитрий вернул из монастыря Федора-Филарета и объявил его своим родственником. По понятным причинам тот не стал возражать и вскоре был назначен митрополитом Ростовским. Однако этот взлет оказался недолгим: Лжедмитрий был свергнут князем Василием Шуйским, а Романов снова оказался в оппозиции. Но уже три года спустя к стенам Москвы с большим войском подошел еще один самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия. Он обосновался в подмосковном селе Тушино, которое со временем стало как бы теневой столицей, куда стекались все, недовольные правлением Шуйского. Там же оказался и Филарет и был даже объявлен патриархом. Его юрисдикция распространялась на территории, контролируемые тушинцами, но при этом он представлял себя перед врагами самозванца как его "пленник" и не настаивал на своем патриаршем сане.

В 1610 году Филарет был отбит у тушинцев и принял участие в свержении Шуйского. Вскоре после этого о своих притязаниях на российский престол объявил польский король Сигизмунд, пожелавший посадить туда своего сына Владислава. Правительство России, состоявшее из семи бояр и получившее поэтому название "семибоярщина" признала Владислава царем, и в Москве даже начали чеканить от имени "Владислава Жигимонтовича" монету.

В октябре 1612 года к Москве подошли войска князя Пожарского, которые низложили боярское правительство королевича Владислава.

Затем был назначен Земский Собор (то есть общероссийское собрание) для выборов нового государя. В январе 1613 года в Москву съехались выборные от всех сословий, включая крестьян. Вопрос о выборе государя из числа иностранных правителей был решен отрицательно. Однако и ни один из русских кандидатов сразу не встретил единогласной поддержки. Выставлено было четыре кандидата: Василий Иванович Шуйский, Иван Михайлович Воротынский, Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Михаил Федорович Романов (сын Федора Романова, митрополита Филарета). Благодаря серьезному авторитету отца, последний и был избран на царство.

С избранием царя закончилась смута, так как теперь появилась власть, которую признавало большинство.

Михаил Федорович Романов правил со дня своего избрания, 23 марта 1613 года, до самой смерти в 1645 году. Во время его царствования был заключен мирный договор со Швецией, несмотря на потерю выхода к Балтийскому морю, возвращены большие территории, ранее завоеванные шведами. Также был заключен мир с Речью Посполитой, король Владислав отказался от претензий на российский престол. К России были присоединены территории Нижнего Урала, Прибайкалья, Якутии и Чукотки, появился выход к Тихому океану. Кроме того, была проведена реорганизация армии, созданы полки "нового строя": рейтарского, драгунского, солдатского. В Москве была основана немецкая слобода - поселение иностранных инженеров и военных специалистов. Впоследствии многие жители слободы сыграют ключевую роль в реформах Петра Великого.

Кроме Михаила Федоровича, царями были его сын Алексей Михайлович и внуки Федор Алексеевич, Иван V и Петр I. Последний в 1721 году за победы в Северной войне принял императорский титул, который ему преподнесли Сенат и Синод.

Прямая ветвь рода Романовых пресеклась после смерти бездетной дочери Петра, императрицы Елизаветы Петровны в декабре 1761 года. С 5 января 1762 года императорский престол перешел по женской линии к династии Гольштейн-Готторп-Романовской, сыну другой дочери Петра I Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского, по династическому договору их сын Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (будущий император Петр III) признавался членом императорского Дома Романовых. Таким образом, по генеалогическим правилам императорский династия именуется Гольштейн-Готторп-Романовской, а императорский дом - Романовых.

Царствование Петра III оказалось недолгим, он пробыл на престоле всего 6 месяцев, сумев настроить против себя значительную часть российской элиты. В июле 1762 года он погиб при невыясненных обстоятельствах в результате дворцового переворота, а императрицей стала его жена Екатерина II. Ее правление длилось более 30 лет, за это время Россия вошла в число сильнейших мировых держав.

Начиная от сына Екатерины II Павла I престол в доме Романовых передавался практически по прямой линии, без хитросплетений родословных предшествующего периода. Павлу наследовал его старший сын Александр I, оказавшийся бездетным. Второй сын - великий князь Константин Павлович от престола отказался (что стало одним из поводов восстания декабристов). Следующим императором стал третий сын Павла - Николай I.

Николай II с семьей, 1915 год. Фото из архива ИТАР-ТАСС

Ему наследовал старший сын Александр II. Его старший сын цесаревич Николай Александрович скончался от туберкулеза в возрасте 21 года, и следующим императором стал второй сын Александр III, которому наследовал последний российский император Николай II.

Полный титул Николая II звучал так: "Император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны повелитель; и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая".

После Февральской революции Николай II был вынужден отречься от престола и стал называться Николаем Александровичем Романовым (прежде российские императоры, а также их ближайшие родственники официально не имели фамилии, хотя принадлежали к Дому Романовых).

В марте 1917 года Николай II с женой детьми были арестованы и жили под надзором в Царском Селе. В конце марта министр Временного правительства Павел Милюков пытался отправить императорскую семью в Англию, на попечение Георга V, который приходился Николаю кузеном. Предварительное согласие британской стороны было получено, но в апреле, вследствие нестабильной внутриполитической ситуации в самой Англии, король предпочел отказаться от этого плана.

В августе 1917 года Николай с семьей был перевезен в Тобольск, здесь они прожили до апреля 1918 года, а затем были отправлены в Екатеринбург. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все они были расстреляны, вместе с ними был убит их врач Евгений Боткин, а также камердинер Алексей Трупп и фрейлина императрицы Александры Федоровны Анна Демидова. В 1991 году их останки были найдены, а в 1998 году - захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Сейчас в мире насчитывается около 40 представителей рода Романовых, в основном это потомки великих князей, которые смогли спастись от русской революции.