Владимир Сопов: "Без помощи психологов спортивные победы недостижимы"

Владимир Сопов рассказал о нюансах работы спортивных психологов

О том, почему на Олимпийских играх мог "посыпаться" фигурист Максим Ковтун и почему со звездами труднее работать, чем с новичками - корреспондент M24.ru побеседовал с президентом Всероссийской ассоциации психологов спорта Владимиром Соповым.

- Можно ли в современном спорте обходиться без помощи психологов?

- Я немного иронично отвечу. Конечно, возможно, но результаты будут хуже. Современный спорт - это спорт жесточайшей конкуренции, и результаты сейчас предельно высокие. Физические ресурсы во многих видах спорта уже исчерпаны. Начинается тот уровень, когда уже не выдерживает организм, травмируются мышцы и связки. Поэтому, в ход идет все, что может помочь спортсмену улучшить свои достижения, например, атлеты "сидят" на медицинских препаратах.

- Речь идет о допинге?

- Да, зачастую это допинг. Но есть и другой путь: у атлетов всегда существуют определенные психологические резервы. Стресс, страх перед возможной неудачей, настолько велики, что не все участники могут реализовать свои возможности, а человек, прошедший определенную психологическую подготовку, просто выходит на старт и показывает все, на что способен. На "психологии" сейчас выигрывают считанные сантиметры дистанции и считанные доли секунды.

- С какими спортсменами - опытными или молодыми - психологам проще работать?

- Каждая возрастная группа имеет свои особенности. Но все-таки легче работать со спортсменами, уже почувствовавшими, что они способны на многое, но пока не вышедшими на пик формы. Как правило, это атлеты из ближайшего резерва сборных команд в возрасте от 16 до 18 лет. Они уже понимают, что им дали шанс, но для его реализации нужно поработать над собой. Элитные спортсмены - это из другой оперы. Как правило, они за помощью не обращаются, пока не наступает "слишком поздно".

- Наши спортсмены-звезды слишком самоуверенны?

- Да, это одна из их основных проблем. Я всегда говорю, если спортсмен мог бы сделать все сам - кругом были бы только одни чемпионы!

- В командных видах спорта психологу работать сложнее, чем в индивидуальных?

- Сложнее начать. Во-первых, необходимо согласие руководства клуба и главного тренера. Во-вторых, нужна лояльность ведущих игроков коллектива. Но когда дело доходит до рабочего процесса - с командой управляться проще, чем с одной звездой, которая утром хочет одно, а вечером - совсем другое.

- На фигурное катание в одиночном разряде поехал Евгений Плющенко, а не Максим Ковтун. Руководство федерации сочло, что Ковтун не справится с давлением на Олимпиаде. Что спортивные психологи могут предложить спортсменам, которые постоянно "перегорают" на крупных стартах?

- Совет прост - нужно найти специалиста, который обучит Ковтуна ряду специальных психотехник. Они позволят фигуристу прийти в нужное эмоциональное состояние и сохранить его на все соревнования. Если спортсмен один раз не справился с волнением на Олимпиаде, то шанс исправиться будет у него только через четыре года. Если, конечно, дадут возможность выступить.

- А если он дважды не справится?

- Это уже превращается в закономерность, и возникает другой вопрос, может быть, в федерации против того, чтобы с ним работали профессионалы?

- Можно ли оставаться в хорошей психологической форме, не соблюдая режим дня?

- Нельзя. Человеческий организм запрограммирован на определенную систему биоритмов. Если при помощи режима человек сформировал себе образ жизни, то он ничего не сможет поделать с собой - например, в час дня ему захочется совершить пробежку, а в девять вечера - лечь спать. Это очень хорошо ощущается при перелете в страну с часовым поясом, отличающимся от привычного. Неспроста почти всем спортсменам в таких ситуациях нужно время на акклиматизацию.

Василий Макагонов