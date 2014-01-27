Форма поиска по сайту

27 января 2014, 10:55

Политика

Правительство хочет вернуть чиновников в советы директоров госкомпаний

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России намерено вернуть государственных служащих в советы директоров крупных государственных компаний. Подобной практикой власти страны руководствовались до 2011 года, затем ее использование было прекращено.

Так, в советы директоров "Русгидро" и "Россетей" планируется выдвинуть замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, "Транснефти" - замминистра энергетики Кирилла Молодцова, а в совет "Роснефтегаза" - замминистра экономического развития России Олега Савельева, пишут "Ведомости".

В "Газпром" госслужащих выдвигать не планируется - в совет газовой монополии могут войти первый зампредседателя "Внешэкономбанка" Андрей Сапелин и председатель совета директоров инвестиционного фонда EOS Russia Сеппо Ремес.

Отметим, что кампания по замене госслужащих в советах компаний на независимых директоров была инициирована в 2011 году Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом. По его словам, подобные меры должны были положительно сказаться на качестве корпоративного управления.

