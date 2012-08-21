"Известия": вторник, 21 августа 2012 года

Федеральные чиновники затягивают приватизацию

Министерства и ведомства проигнорировали поручение Дмитрия Медведева ускорить темпы преобразования ГУПов и МУПов

Минэкономразвития направило первому зампреду правительства России Игорю Шувалову доклад об ускорении преобразования государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП) в хозяйственные общества и казенные предприятия. Поручение ускорить процесс приватизации было дано президентом в апреле.

Россия переделает НИТКА для подготовки индийских летчиков

Украинский тренажер палубной авиации в Крыму поможет России выполнить индийский контракт на авианосец

Учебный комплекс НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный), условия аренды которого были скорректированы в понедельник в Киеве, будет использован Минобороны России для подготовки индийских палубных летчиков для авианосца "Викрамадитья". Об этом "Известиям" заявил источник в Минобороны РФ.



Спасатели "Распадской" судятся с "РИА Новости"

Журналисты заподозрили спасателей в незаконном присвоении 3,5 млн рублей

Командир Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда (НОВГСО) Александр Апальков, в 2010 году проводивший спасательную операцию на шахте "Распадская", подал иск к "РИА Новости" из-за публикации, вышедшей в свет в июне нынешнего года. В публикации приводятся сведения, что кемеровская полиция подозревает Апалькова в незаконном присвоении 3,5 млн рублей.

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