18 мая 2017, 11:00

Политика

Канада введет санкции против российских чиновников

Фото: ТАСС/Sean Kilpatrick/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Власти Канады намерены принять собственную версию "закона Магнитского", сообщает "Газета.ру".

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, это позволит вводить санкции против подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.

Ранее аналог "закона Магнитского" был создан в Великобритании. Палата общин приняла поправку о борьбе с отмыванием незаконных средств через покупку британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" власти США приняли в конце 2012 года. Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека. Данный список неоднократно расширялся Вашингтоном.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

чиновники Канада права человека жизнь в мире

