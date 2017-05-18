Канада введет санкции против российских чиновников

Фото: ТАСС/Sean Kilpatrick/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Власти Канады намерены принять собственную версию "закона Магнитского", сообщает "Газета.ру".

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, это позволит вводить санкции против подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.

Ранее аналог "закона Магнитского" был создан в Великобритании. Палата общин приняла поправку о борьбе с отмыванием незаконных средств через покупку британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира.