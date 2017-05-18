Канада введет санкции против российских чиновников

Фото: ТАСС/Sean Kilpatrick/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Власти Канады намерены принять собственную версию "закона Магнитского", сообщает "Газета.ру".
По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, это позволит вводить санкции против подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.
Ранее аналог "закона Магнитского" был создан в Великобритании. Палата общин приняла поправку о борьбе с отмыванием незаконных средств через покупку британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.