У столичных чиновников появится "Единая система оповещений"

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Московские чиновники начнут готовиться к совещаниям в специальной информационной системе. Благодаря ей планируется повысить эффективность планирования и проведения заседаний. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В целях автоматизации и повышения эффективности проведения заседаний правительства Москвы и других органов власти вводится государственная информационная система "Единая система оповещений", – отмечается в документе.

Система предназначена для планирования и подготовки заседаний правительства Москвы, президиума правительства, а также консультативных, совещательных и прочих рабочих органов.

Среди задач системы – повышение эффективности планирования и проведения заседаний и обеспечение информационной безопасности при работе с повестками и материалами заседаний. В системе также будет храниться информация о совещаниях под председательством или с участием мэра.

Ранее M24.ru сообщало, что для чиновников разработают специальный чат, сохраняющий конфиденциальность переписки. Он будет создан на базе уже существующих мессенджеров, таких как Whats App, Viber или Telegram. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев. По его словам,такую идею сейчас разрабатывают финалисты конкурса "Новаторы Москвы", которых курируют чиновники из IT-департамента.

"На базе существующих мессенджеров можно создать отдельный "закрытый" слой, – пояснил Ермолаев. – Можно установить еще один уровень авторизации". Он отметил, что всего в правительстве Москвы 25 тысяч госслужащих, но "закрытый чат" необходим не всем, а только тем, кто оказывает госуслуги или рассматривает обращение граждан.

"Система нужна не для того, чтобы чиновники обменивались ссылками и общались на посторонние темы, а чтобы донести информацию по работе до коллеги, не зная его номера телефона. В мессенджере будет видно, доступен абонент или нет, прочитал ли сообщение", – пояснил Ермолаев.

Руководитель IT-департамента добавил, что от победителей конкурса "Новаторы Москвы" ждут наименее затратный способ реализации этой идеи. "Необходимо, чтобы решение было экономически и технически оправдано, а эффект окупил затраты. Участники конкурса должны сделать экономический анализ реализации на каждом из существующих мессенджеров", – пояснил Ермолаев.

Автор идеи – сотрудник префектуры Южного округа Геннадий Генералов. Согласно его проекту, в мессенджере также можно анонсировать мероприятия и заранее формировать список присутствующих чиновников. Таким образом, госслужащие будут знать об интересных событиях и даже смогут получать уведомления о них.