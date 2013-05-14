Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 11:11

Политика

Чиновники должны закрыть счета в иностранных банках до сентября

Госслужащим запретят иметь счета в иностранных банках

С 19 мая вступает в силу закон, запрещающий иметь счета в иностранных банках чиновникам, депутатам, судьям и военнослужащим, а также их супругам и детям. Соответствующий документ опубликовала во вторник, 14 мая, "Российская газета".

С момента вступления документа в силу на протяжении трех месяцев лицам, подпадающим под закон, предстоит проститься со счетами за рубежом, перевести ценности на родину и прекратить финансовые активности за границей. В противном случае им грозит увольнение в связи с утратой доверия, досрочное прекращение полномочий или освобождение от должности.

Закон пока не касается зарубежной недвижимости: ее по-прежнему необходимо лишь декларировать.

Ссылки по теме


Согласно тексту документа, он направлен на обеспечение "национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции".

Напомним, президент РФ подписал закон 7 мая 2013 года. До этого, во время парламентских чтений, документ поддержали 443 депутата.

чиновники законы счета за рубежом свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика