На соцподдержку федеральных госслужащих потратят 379 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На дополнительную социальную поддержку сотрудников службы судебных приставов и федеральных госслужащих столичные власти потратят почти 380 миллионов рублей, заявили в мэрии.

Как ожидается, денежные средства будут выделены из бюджета Москвы на 2012 год, передает РИА Новости.

"В текущем году власти столицы выделят 379 миллионов рублей на оказание дополнительных мер социальной поддержки федеральным государственным гражданским служащим и работникам управления Федеральной службы судебных приставов по Москве", - уточнили в городской администрации.

Добавим, в текущем году на социальную поддержку москвичей городские власти выделили более 340 млрд рублей. Денежные средства направят на надомное обслуживание и ремонт соццентров, а также на выплату пособий и пенсий.