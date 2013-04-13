Столичные чиновники отчитались о доходах за 2012 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы опубликовало сведения о доходах городских чиновников и членов их семей за 2012 год.

Так, согласно отчетам, заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заработал в прошлом году чуть более 5,5 миллионов, а его супруга - 14 миллионов рублей. Они обладают двумя земельными участками, квартирой, дачей и машино-местом. Вся их недвижимость находится в России. Супруге чиновника также принадлежит снегоход и автомобиль.

Чуть более 5 миллионов рублей составил доход заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова. При этом его жена заработала 215 тысяч рублей. Семья владеет тремя квартирами, причем одна из них находится в их пользовании, дачным участком и машино-местом. Кроме того, у чиновника есть автомобили Audi А8 и "Жигули 2114".

Серьезными активами обладает заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Он заработал за год около 270 миллионов рублей, а его жена - 2,8 миллиона. Им двоим принадлежат 8 автомобилей, 6 мотоциклов и лодка. Кроме того, в собственности семьи несколько квартир, домов и земельных участков в России, Эстонии и Италии.

Заместитель мэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина получила годовой доход в размере около 5,2 миллиона рублей. Вместе с дочерью она является собственницей квартиры, а также ей принадлежит земельный участок.

Марат Хуснуллин – заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства – заработал 5,5 миллионов рублей, еще около 3,7 миллиона принесла в семейный бюджет его супруга. Их семье принадлежат две квартиры, три дома, несколько земельных участков, мотоцикл, гидроцикл и автомобиль. Еще ряд объектов недвижимости находятся в пользовании.

Около 11 миллионов заработал за год заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. В его собственности: четыре земельных участка, жилой дом, 1/4 доли квартиры, автомобиль, а также кошара для скота.

Исаак Калина – руководитель департамента образования – отчитался о доходе в размере 3,7 миллиона рублей, его супруга – в 98 тысяч. Им принадлежит две квартиры и машино-место.

Глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов получил годовой доход в размере около 4,8 миллиона рублей, тогда как его супруга заработала почти 41,5 миллиона. Им также принадлежат квартиры в России и Швейцарии, жилой дом, нежилое помещение, земельный участок, машино-место, а также два легковых автомобиля.

Около 4 миллионов рублей составил доход руководителя департамента культуры Сергея Капкова. Он владеет тремя земельными участками, двумя домами, двумя квартирами, машино-местом и двумя иномарками.

Примерно такой же доход – чуть более 4 миллионов рублей – у главы департамента социальной защиты населения Владимира Петросяна. Его супруга заработала за год около 3,5 миллионов рублей. У них есть квартира, два земельных участка, два дома и автомобиль.

Почти 6,5 миллионов рублей заработал глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников. В собственности его семьи квартира, машино-место и автомобиль.