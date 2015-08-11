В августе префекты округов проведут с москвичами 9 встреч

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В августе префекты проведут встречи с москвичами. Как сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти, встречи запланированы в 9 административных округах.

Чиновники планируют обсудить с населением выполнение различных программ, в том числе и в социальной сфере. На повестке лежит план благоустройства дворовых территорий в районе Арбат, развитие районов Алексеевский, Новокосино, Южное Тушино, Некрасовка и других.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.