Фото: m24.ru/Александр Авилов

В декабре главы районных управ проведут 125 встреч с жителями, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют обсудить с населением организацию зимнего отдыха на территории районов, подготовку к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества, организацию спортивно-досуговой работы и другие темы.

Префекты округов также проведут встречи с населением, где с горожанами будут обсуждаться перспективы развития территорий районов столицы, организация зимнего отдыха на севере Москвы и другие темы.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.