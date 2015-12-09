Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2015, 11:02

Политика

В декабре главы районных управ проведут 125 встреч с жителями

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В декабре главы районных управ проведут 125 встреч с жителями, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют обсудить с населением организацию зимнего отдыха на территории районов, подготовку к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества, организацию спортивно-досуговой работы и другие темы.

Префекты округов также проведут встречи с населением, где с горожанами будут обсуждаться перспективы развития территорий районов столицы, организация зимнего отдыха на севере Москвы и другие темы.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
чиновники главы управ городское управление встречи с населением

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика