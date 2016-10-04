Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 октября 2016, 14:28

Политика

Глава департамента региональной безопасности освобожден от должности

Сергей Собянин освободил от должности главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова. Об этом он заявил на заседании президиума правительства столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Мы расстаемся с Майоровым Алексеем Валентиновичем, который ушел на "свободные хлеба", покидает государственную службу. Хотел бы поблагодарить вас за вашу работу", – сказал мэр.

Он добавил, что эту должность займет Владимир Черников, ранее занимавший пост руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. В свою очередь, на должность руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма назначен Виталий Сучков, который занимал пост первого заместителя руководителя департамента.

чиновники Алексей Майоров госслужба городское управление

Главное

