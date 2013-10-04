Переезд чиновников в Новую Москву отложен на неопределенный срок

Фото: ИТАР-ТАСС

Начало строительства города для федеральных чиновников в Коммунарке откладывается на неопределенный срок. Об этом 4 октября пишет газета "Коммерсантъ".

Список федеральных министерств и ведомств, которые могут переехать в Новую Москву, вряд ли будет готов к весне 2014 года, так как Минэкономразвития только приступило к формированию этого перечня. Подобный список необходим для подсчета рыночной стоимости всех объектов.

Росимущество пока смогло провести предварительную оценку только 346 зданий площадью 1,8 млн кв метров, которые находятся в пределах Центрального округа столицы. Их стоимость варьируется от 225 до 290 млрд рублей.

Напомним, о создании федерального центра в 2011 году объявил Дмитрий Медведев. Власти пообещали, что федеральный бюджет не будет выделять средства на переезд чиновников за МКАД. Ранее Минфин подсчитывал стоимость затрат на эти цели в размере 419 млрд рублей. Министерство предложило построить комплекс зданий для чиновников в Новой Москве за счет заемных средств под залог существующей недвижимости в центре столицы - эти объекты должны перейти на баланс специально созданной госкомпании, которая привлечь кредиты и курировать саму стройку.

По информации "Коммерсанта", крайнего срока по переезду в Новую Москву пока нет. Однако новая госкомпания будет создана, даже если аппарат президента и правительство РФ откажутся переезжать в Коммунарку. Таким образом эта структура может стать единой управляющей компанией для всех федеральных объектов в Москве.

