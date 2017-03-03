Собянин увеличил предельный возраст для госслужащих до 65 лет

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сергей Собянин подписал закон об увеличении предельного возраста для госслужащих до 65 лет. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас предельный возраст для чиновников составляет 60 лет. В документе также прописано постепенное увеличение стажа госслужбы и муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет. Этот показатель будет увеличиваться каждый год на шесть месяцев – от 15,5 до 20 лет.

Также будет постепенно расти возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей. Ежегодно показатель будет увеличиваться на полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин. Сейчас он составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.