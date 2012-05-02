В столице создадут базу данных о чиновниках

Власти столицы приступили к разработке Единой автоматизированной информационной системы управления кадрами правительства Москвы, сообщает газета "Известия". На ее создание планируется потратить около 75 миллионов рублей.

В системе будут храниться данные о необходимых Москве специалистах, а также об уже занятых должностях и полномочиях чиновников. При помощи этой информации любой гражданин сможет найти место госслужащего, соответствующее его навыкам и знаниям, и поучаствовать в конкурсе на замещение интересующей вакансии. Одна из главных целей новой базы данных - сформировать кадровый резерв столицы.

В настоящее время заказ на создание системы опубликован на сайте госзакупок.