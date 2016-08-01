В Северной Корее генерал украл 40 млн долларов и сбежал в Китай

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Фото: ТАСС

Партийный генерал сбежал из Северной Кореи, забрав 40 миллионов долларов, сообщают "Дни.ру".

Чиновник отвечал за поступление в страну иностранной валюты от граждан, трудившихся за границей. Побег он осуществил в середине июля этого года, однако стало известно об этом только сейчас. Генерал вместе с семьей находится в Китае, откуда намерен перебраться в другую страну.

Аналогичный случай произошел в августе 2014 года: Юн Дэ Хен, личный финансист главы страны Ким Чен Ына покинул Северную Корею, забрав 5 миллионов долларов. Предполагается, что он обратился к России с просьбой об убежище.

Есть мнение, что Юн Дэ Хен располагает информацией о финансовых операциях лидера КНДР: он управлял тайными фондами, находящимися за пределами государства.