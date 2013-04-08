Форма поиска по сайту

08 апреля 2013, 20:29

Безопасность

"Википедию" исключат из "черного списка" сайтов

Логотип "Википедии"

Статья "Википедии" о курении каннабиса подверглась редакторской правке, прошла экспертизу и в ближайшее время будет удалена из реестра запрещенной информации. Таким образом, интернет-энциклопедии не грозит блокировка.

В Роскомнадзоре ознакомились с новой редакцией статьи, она уже получила положительное заключение экспертов, заявил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь ведомства Владимир Пиков.

По словам Пикова, процедура исключения записи из "черного списка" сайта будет запущена 8 или 9 апреля.

На данный момент в реестре запрещенных сайтов находится 15 ссылок на статьи, нарушающие закон. Статья "Курение каннабиса" попала в "черный список" шесть раз. Авторское сообщество "Википедии" пообещало проанализировать материалы, нарушающие закон, и при необходимости внести правки в текст статей.

В Роскомнадзоре отметили, что не собираются блокировать доступ ко всему ресурсу.

Напомним, что статья "Википедии" угодила в "черный список" сайтов 5 апреля.

