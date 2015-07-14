На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику

На несанкционированной торговой точке в Москве изъяли радиоактивную чернику, сообщает телеканал "Москва 24".

Ягоду с примесью опасного вещества обнаружили в ходе плановой проверки. Случай с изъятием радиоактивной ягоды на работу рынка не повлиял. Некоторые покупатели уверены, что товар здесь все равно куда полезнее, чем в магазине.

Отметим, что случай не единичный. Только с начала июля специалисты нашли на стихийных рынках несколько килограммов опасных ягод. Эксперты говорят, что сейчас сезон черники, и она чаще всего становится объектом для исследований. В августе проверять будут грибы, осенью и зимой в зоне внимания окажутся клюква и брусника.

Как говорят врачи, малая доза радиации не повлияет на самочувствие. А вот если постоянно угощаться загрязненной ягодой или грибами, организм быстро подаст сигнал. Пагубное влияние небольших доз радиации можно предотвратить. Для этого врачи советуют, есть больше лимонов, моркови и пить натуральный виноградный сок.

Ранее m24.ru сообщало, что департамент торговли и услуг не рекомендует горожанам покупать ягоды и грибы с рук возле лесов. Их могут привезти из тех регионов, которые попали в зону Чернобыльской АЭС, а сказать, что собраны они в соседнем лесу.

Напомним, это уже не первый случай обнаружения радиоактивных ягод на прилавках торговых точек Москвы и Подмосковья этим летом.

На прошлой неделе эксперты обнаружили около пяти килограммов радиоактивной черники на рынке в подмосковном Домодедове. Проверка показала, что ягоды действительно опасны для здоровья.

Опасные для здоровья ягоды продавались и на ярмарке выходного дня на улице Милашенкова. Чернику привезли из Брянской области, где почти в 2 раза было превышено содержание цезия-137. Всего инспекторы изъяли два килограмма ягод. Они будут направлены на уничтожение.