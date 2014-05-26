Хоккеисты сборной России провезут чемпионский кубок по Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

27 мая в Москве состоится чествование сборной России по хоккею, выигравшей в Минске мировое первенство. Команда провезет чемпионский кубок на автобусах по центру столицы, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Старт автобусов будет дан в 13.00 от Пушкинской площади. Маршрут пройдет по Тверской улице, улице Моховая и Новой площади, а завершится на улице Ильинка у Красной площади.

Напомним, что 25 мая российские хоккеисты, обыграв в финальном матче команду Финляндии со счетом 5:2, выиграли чемпионат мира в Минске. Это четвертое золото россиян за последние семь лет. Ранее команда становилась лучшей на чемпионате мира в 2008, 2009 и 2012 годах.

Отметим, что на завершившемся мировом первенстве подопечные Олега Знарка выиграли все 10 матчей. Форвард российской сборной Виктор Тихонов стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата мира, забросив восемь шайб и отдав 8 голевых передач.

Кроме того, прямую трансляцию матча Россия - Финляндия наблюдали около 34 миллиона россиян. Это самая многочисленная телевизионная аудитория хоккейного поединка в России в 21 веке, сообщает Чемпионат.ком. Предыдущий рекорд "принадлежал" игре Россия - Канада на чемпионате мира 2008 года, которую смотрели 28 миллионов человек.