"ВТБ-Арена" может принять матчи хоккейного чемпионата мира 2016 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Строящаяся в Петровском парке "ВТБ-Арена" может принять матчи чемпионата мира по хоккею 2016 года. Об этом сообщил вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов в ходе пресс-конференции.

Матчи могут пройти в универсальном спортивном зале, который является частью большого проекта "ВТБ-Арена", сообщает РИА Новости.

Некоторые матчи чемпионата мира по хоккею 2016 года, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, уже якобы запланированы в новом ледовом дворце "Динамо", заявил Давыдов.

По его словам, пока все это является проектом. Часть комплекса - многофункциональный центр с гостиницами и офисами - будет достроена к 2018 году, но хоккейное "Динамо" сможет выйти на лед нового дворца уже в 2016 году.

Напомним, проект "ВТБ-Арены" предусматривает строительство футбольного стадиона, рассчитанного на 27 тысяч зрителей и универсального спортивного зала с вместимостью 11 тысяч человек. Кроме того, в Петровском парке построят академию спорта и многофункциональный центр.