Меры безопасности на чемпионате России по марафону будут усилены

На чемпионате по марафону в Москве усилят безопасность

Меры безопасности на Открытом чемпионате России-2013 по марафону, который пройдет в столице, будут усилены, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" президент Федерации легкой атлетики РФ Валентин Балахничев.

"В связи с событиями в Бостоне мы готовим ряд мер, чтобы наш марафон был безопасным. Необходимо соблюсти баланс интересов, чтобы люди чувствовали себя защищенными", – отметил Балахничев.

Так зрители смогут стоять на всем протяжении маршрута марафона. Планируется, что в чемпионате примут участие около 150 человек – как любители, так и профессиональные спортсмены.

Открытый чемпионат России-2013 по марафону пройдет 27 апреля. Старт будет дан на Большой спортивной арене комплекса "Лужники". Спортсмены протестируют трассу перед предстоящим в августе Чемпионатом мира по легкой атлетике.