22 апреля 2017, 13:05

Спорт

Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на чемпионате мира в Японии

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает телеканал "Москва 24".

За прокат она получила 160,46 балла, побив собственный же мировой рекорд в произвольной программе – 154,40 балла.

Еще одна россиянка Елена Радионова заняла пятое место с результатом 137,08 балла. В командном зачете сборная России заняла второе место, уступив первенство сборной Японии. На третьем месте – команда США.

В конце марта российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ, и завоевала золото на чемпионате мира в Хельсинки.

