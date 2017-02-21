CAS не разрешил пяти российским лыжникам выступить на ЧМ в Финляндии

Фото: ТАСС/Максим Вылегжанин

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе отстранение от соревнований пятерых российских лыжников, говорится в сообщении на сайте организации.

В результате Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Александр Легков и Евгений Белов не выступят на чемпионате мира в Финляндии. Соревнования начнутся 22 февраля.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи – Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Юлию Иванову.

25 января комиссия FIS по допингу отклонила апелляцию Александра Легкова и Евгения Белова, а 6 февраля оставила в силе отстранение Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой.

Спортсменов, чьи апелляции во вторник отклонил CAS, подозревают в нарушении антидопинговых правил. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.