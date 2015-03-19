Форма поиска по сайту

19 марта 2015

Спортсмены из ЦСКА поедут на ЧМ по лыжному спорту среди военнослужащих

Фото: ТАСС

Армейцы поедут на чемпионат мира по лыжному спорту среди военнослужащих. В турнире примут участие спортсмены из 20 стран мира, сообщает пресс-служба ЦСКА.

В ходе чемпионата состоятся соревнования по лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту, гонке патрулей и спортивному ориентированию.

Женскую и мужскую сборную России возглавили призеры Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов и Наталья Коростелева.

В биатлоне за российскую дружину побегут такие известные спортсмены, как Яна Романова, Максим Цветков и Матвей Елисеев.

Кроме того, ожидается, что россияне примут участие в горнолыжном спорте. Этого не было уже долгое время – в этом виде программе российские спортсмены не особенно сильны.

