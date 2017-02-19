Сборная России завоевала две медали на чемпионате мира по биатлону

Российская сборная завоевала две медали на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. 52-й чемпионат мира проходил с 8 по 19 февраля.

18 февраля россияне первенствовали в мужской эстафете. За российскую команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. В этой гонке они опередили французов, выигравших серебро, и австрийцев, завоевавших бронзовые медали.

9 февраля российская сборная впервые за девять лет заняла третье место в смешанной эстафете.

Больше всего наград на минувшем чемпионате мира завоевала сборная Германии – 8 (7 золотых и 1 серебряную). Сборная Франции завоевала 7 медалей (1 золотую, 2 серебряных и 4 бронзовых). Тройку лидеров замкнула Чехия с четырьмя медали (1 золото, 2 серебра и 1 бронза). Сборная России заняла пятое место.

По итогам чемпионата мира россиянин Антон Шипулин сохранил вторую позицию в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2016/17. У Шипулина 690 баллов. На первом месте идет француз Мартен Фуркад на счету которого – 1020 баллов. У немца Симона Шемпа, идущего на третьем месте – 673 балла.

Седьмой этап Кубка мира пройдет со 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане.