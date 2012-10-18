Российский спорт: самые яркие победы за последние 15 лет. Часть первая

В истории российского спорта было немало неудач, которые неизменно вспоминают при очередной осечке футбольной сборной или слабой игре хоккейной дружины Зинэтулы Билялетдинова в Евротуре, как было, например, в прошлом году при подготовке к Чемпионату мира. Но помимо разочарований, таких, как провальный чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и поражение в Мариборе от словенцев, наши спортсмены одерживали и выдающиеся победы. Некоторые из них с течением времени уходили в тень, а о других забыть трудно, несмотря на то, что с момента победы прошло уже много лет.

Эта статья посвящена победам, которые трудно, а может быть и вовсе невозможно забыть, которые не просто становились достижениями со спортивной точки зрения, но и заставляли болельщиков по десять раз пересматривать моменты противостояний, чтобы вновь испытать те же эмоции и переживания. Эти победы стали историей, но однажды увиденное заставило многих заинтересоваться спортом или даже пойти по тому же пути, чтобы стать похожими на своих кумиров.

Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2000 года. 5 июня 1999 года, стадион "Стад де Франс" Франция - Россия 2:3

Александр Панов. Фото: ИТАР-ТАСС

Вряд ли кто-то до начала игры мог предположить, что сборная России под руководством Олега Романцева сумеет обыграть действующих чемпионов мира у них дома, на "Стад де Франс", где сборная Франции не проигрывала вообще ни разу. Даже ничью с французами спрогнозировать могли только самые закоренелые оптимисты. А между тем, только победа оставляла нашей сборной шансы на поездку на Евро-2000.

В трех стартовых матчах отборочного турнира наша команда потерпела три поражения. И если проигрыш в гостях Украине 2:3 и той же Франции с аналогичным счетом были, в какой-то степени, ожидаемы, то неудача в матче с Исландией и гроссмейстерский удар по своим воротам Юрия Ковтуна подвели черту под тренерством Анатолия Бышовца.

Новый главный тренер начал с уверенных побед над Арменией и Андоррой, но положение сборной России по-прежнему оставалось безрадостным. Перед встречей с французами, наша команда занимала четвертое место с шестью очками после пяти игр.

В матче с Францией не смог принять участие один из сильнейших футболистов нашей сборной - Дмитрий Аленичев. У французов потеря была одна, но какая - на поле не сумел выйти лучший футболист мира 1998 года Зинедин Зидан.

Как показала игра, отсутствие Зидана оказалось губительным для сборной Франции. В первом тайме подопечные Романцева играли в оборонительный футбол. Несколько раз ворота спас Филимонов, а в одном эпизоде мяч побывал в наших воротах, но за мгновение до этого боковой судья зафиксировал офсайд. А за семь минут до перерыва неожиданно случился гол - сборная России забила в едва ли не первой осмысленной атаке.

Егор Титов получил мяч на правом краю и прострелил в центр штрафной. Мяч угодил в руку Венсану Канделе и отскочил к Александру Панову, который поразил уже пустые (Бартез вышел на перехват мяча) ворота. Кстати, если бы гола не было, у арбитра имелись все основания назначить одиннадцатиметровый.

Олег Романцев. Фото: ИТАР-ТАСС

Но после перерыва сборная Франции преобразилась. Уже на 48-й минуте Пети сравнял счет. Гол получился немного курьезным, неопасный удар со штрафного, который летел прямо по центру ворот, стал результативным, благодаря подставленной ноге Сергея Семака. Рикошет дезориентировал Филимонова, уже двинувшегося в сторону мяча.

Спустя пять минут французы вышли вперед. Сильвен Вильтор прошел сквозь оборону сборной России, как нож сквозь масло. Впечатляющий проход нападающего, который пробежал метров тридцать, попутно обыграв нескольких защитников, завершился точным ударом. 2:1 - и у нашей сборной оставалось чуть более получаса, чтобы совершить одно из самых больших чудес в своей истории.

На 75-й минуте Панов сотворил маленький шедевр. Нападающий откликнулся на навесную передачу Хлестова из глубины поля и пробил в ближнюю "девятку". Бросок Бартеза был красив, но неэффективен. Панов сделал дубль на "Стад де Франс" и подарил надежду.

Искра надежды переросла в настоящий пожар чувств и бурю эмоций спустя десять минут. Яростная атака сборной России увенчалась голом. Комбинацию начал Владимир Бесчастных, который разобрался с двумя французами на фланге и отдал пас Цымбаларю, который покатил мяч вдоль ворот Бартеза. Прострел замкнул Валерий Карпин. 3:2 во Франции - такого результата не ожидал никто.

В оставшееся время сборная Франции обрушила шквал атак на ворота Филимонова, но российская оборона выстояла. Волевая победа над действующими чемпионами мира на их стадионе, где они еще никогда не проигрывали - такого в истории российского футбола до этой победы еще не было. Герой матча, Панов, забивший два мяча, на время стал самым популярным спортсменом в стране.

К сожалению, победа над сборной Франции не помогла нашей сборной выйти на Евро. В последнем матче с Украиной, где россиянам нужна была только победа, произошла одна из футбольных трагедий. На 87-й минуте Филимонов, который не допускал ошибок в течение отборочного цикла, забросил мяч в свои ворота при счете 1:0 в пользу сборной России. Ничья 1:1 не позволила нашей команде занять даже второе место. На чемпионат Европы поехали французы.

Бокс. Чемпионский бой. 3 ноября 2001 года. Костя Цзю - Заб Джуда

Костя Цзю. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская легенда мирового бокса Костя Цзю тоже отметился невероятной победой. Бой, нокаут из которого стал украшением многочисленных видеоподборок и коллекций состоялся 3 ноября 2001 года в Лас-Вегасе. Косте противостоял небитый и очень сильный Заб Джуда. До боя с Цзю Джуда буквально уничтожал своих противников в ринге и запомнился феноменальной быстротой движений и наличием нокаутирующего удара.

Цзю не мог похвастаться быстротой Джуды, но об его ударе уже тогда слагались легенды. Хук с правой мог нокаутировать абсолютно любого бойца той же весовой категории. Тем не менее, перед боем большинство специалистов отдавали предпочтение Джуде, уж очень он запомнился своими многочисленными победами.

Бой был знаменателен еще и тем, что победитель становился абсолютным чемпионом. Цзю владел поясами WBA и WBF, а Джуда - IBF.

Первый раунд прошел при преимуществе Джуды. Дважды он неплохо и разнообразно атаковал. В одном из моментов Цзю пропустил серию ударов, но смог вовремя заклинчевать, сбив наступательный порыв Джуды. Тем не менее, Костя не был потрясен.

Второй раунд боя проходил уже совсем по-другому: Цзю наступал и пытался поймать Джуду на свой коронный удар, а тот уворачивался и отступал в надежде подловить Костю на разящей контратаке. Отступление Джуды закончилось за девять секунд до гонга, когда он получил увесистый хук справа в челюсть и рухнул на канвас. Джуда сразу же попытался встать, но его не держали ноги (американцы впоследствии назовут этот момент "chickendance" - "танец цыпленка" (пер. с англ.)). Рефери Джей Нэйди тут же остановил бой.

Костя Цзю во время мастер-класса. Фото: ИТАР-ТАСС

Джуда около двадцати секунд не мог осознать на какой планете находится и что, собственно, произошло, а когда до сознания недавнего претендента дошло, что он только что был нокаутирован, то смириться с этим Джуда не смог. Американец набросился с кулаками на Нэйди, выкрикивая оскорбления. Впоследствии за свое поведение Джуда был дисквалифицирован на долгий срок, а когда вернулся в ринг, то был уже не тем Забом, который наводил ужас на противников.

А Цзю... Победа сделала его абсолютным чемпионом мира - достижение, о котором мечтает любой боксер. Бой с Джудой стал украшением коллекции Кости, который за всю свою карьеру проиграл всего два поединка (один из них - при весьма сомнительных обстоятельствах). Несмотря на то, что бой состоялся более десяти лет назад, ни одному российскому боксеру не удалось пока повторить достижение Цзю.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov