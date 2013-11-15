Хватит это терпеть, или сколько можно смеяться над сборной

Сборная России проведет первый матч для подготовки к ЧМ по футболу

15 и 19 ноября сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Сербии и Кореи. А пока подопечные Фабио Капелло готовятся к играм, обозреватель M24.ru Евгений Сафонов пытается разобраться, почему, даже когда результаты главной команды страны оказываются очень высокими, средний болельщик все равно воспринимает ее как синоним неудачи.

Российская сборная по футболу в представлении рядовых граждан чаще фигурирует как нечто несуразное, то, над чем можно посмеяться, пошутить, в анекдоте преподнести. А если серьезно, то в нынешнем отборочном цикле команда, ведомая Капелло, показала себя боевой единицей, способной решать задачи. Это ли не прекрасно?

Сборная России едет на Чемпионат мира, выиграв первое место в своей отборочной группе. Как мне кажется, этот факт должен очень жестко ударить по тем скептикам, для которых собственная национальная команда – объект, на котором можно оттренировать собственное остроумие, хотя в данном случае – скорее, скудоумие. Потому что 15 и 19 ноября мы с вами "на расслабоне", как говорится, будем наблюдать, как выполнившие свою задачу россияне будут неспешно играть в товарищеских матчах против Сербии и Южной Кореей. А в это время 8 европейских стран, среди которых, например, Португалия, Франция, Швеция будут рубиться между собой за право поехать в Бразилию на финальную стадию ЧМ, за право, которое мы заслужили больше месяца назад.

Фото: ИТАР-ТАСС

Те же скептики, которые перед стартом отборочного турнира, говорили, что первое место на 100 процентов достанется португальцам с Криштиану Роналду, теперь повторяют, что с такой игрой, дескать, делать в Бразилии нечего и что лучше смотреть на других, чем страдать от неудачной игры российской сборной в финальном турнире. Этим людям я бы посоветовал не заниматься ерундой и попытаться понять, что любое участие в футбольном празднике, даже провальное, чего бы, конечно, не хотелось, лучше непопадания на него. Да и так ли часто Россия играет в финалах мундиалей?

Да, и давайте разберемся, почему даже при выполнении задач мы часто продолжаем считать себя недостойными? Это какая-то невообразимая ментальная черта. Не слишком позитивная и местами даже опасная. А ведь наша сборная прошла этот отборочный турнир как поистине сбалансированная команда. Как лидер, в конце концов. Парни Капелло разделили очки с португальцами и выиграли практически во всех остальных матчах, уступив лишь Северной Ирландии и сыграв вничью с Азербайджаном тогда, когда это нас устраивало. А что грозные португальцы с Роналду, Нанни, Пепе? Сколько они допустили осечек, позволив россиянам не играть на победу в последнем матче? Спрашивается: кто же по-настоящему достоин играть в Бразилии этим летом?

Часто спрашивают, кем сборная России будет играть на Чемпионате мира, учитывая, что многие из тех, кто завоевал бронзу Чемпионата Европы-2008, уже находятся в солидном возрасте, либо снизили спортивные показатели. Я считаю, что за это время у России появились несколько персоналий, которым будет по силе выступить не менее ярко. Это и полузащитники Алан Дзагоев из ЦСКА, и Денис Глушаков из "Спартака", Дмитрий Тарасов из "Локомотива", нападающий Александр Кокорин из "Динамо". На последнем рубеже бессменного стража ворот сборной Игоря Акинфеева теперь готов подменить молодой и очень талантливый Юрий Ладыгин. Да, есть некоторые проблемы с центром обороны и ударным форвардом, но и они не выглядят неразрешимыми. В конце концов, у руля сборной стоит знаменитый итальянец Фабио Капелло, который и повидал в футболе многое и выиграл практически все, что только можно.

А 15 и 19 ноября давайте просто посмотрим на нашу сборную, которая заслужила сыграть в ничего незначащий футбол. И это здорово.

Евгений Сафонов