Немка Лаура Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Биатлонистка из Германии Лаура Дальмайер завоевала золото чемпионата мира в Австрии, выиграв индивидуальную гонку на дистанции 15 километров.

Она преодолела трассу за 41 минуту 30,1 секунды, допустив один неточный выстрел.

Для Дальмайер это третья медаль ЧМ-2017. Ей удалось одержать верх в смешанной эстафете и гонке преследования.

Второе место с одним промахом заняла спортсменка из Чехии Габриэла Коукалова. Она отстала от победительницы на 24,7 секунды.

Бронза досталась итальянке Алексии Рунгальдьер, она уступила лидеру одну минуту 45,6 секунды. Спортсменка отстрелялась без промахов.

Лучший результат в российской сборной показала Ольга Подчуфарова. Она заняла 26-е место, проиграв Дальмайер четыре минуты три секунды и допустив два промаха.

Остальные россиянки разместились в следующем порядке: 42-я – Ирина Старых с тремя промахами, 51-я – Татьяна Акимова с пятью промахами, 71-я – Светлана Слепцова с пятью промахами.