Московские синхронистки выиграли золото на первенстве мира среди юниоров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московские спортсменки выиграли золото на чемпионате мира по синхронному плаванию. Они одержали верх над соперницами в комбинации, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В составе команды выступали Анастасия Архиповская, Майя Гурбанбердиева, Полина Комар, Анна Ларкина, Милена Маретич, Мария Немчинова, Варвара Субботина и Карина Ташагаджиева. Спортсменки набрали 91,9333 балла.

На втором месте расположились китаянки, бронза досталась представительницам Японии.

Накануне Субботина стала первой в сольном выступлении, а еще раньше – в фигурной композиции. Второе место в дуэтах и фигурной композиции заняла москвичка Дарья Кулагина.

Отметим, что россиянки традиционно являются фаворитами соревнований по синхронному плаванию.