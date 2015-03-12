Определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету

Екатерина Юрлова. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на чемпионате мира в финском Контиолахти, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

На первом этапе побежит Екатерина Глазырина, чемпионке мира-2015 в индивидуальной гонке Екатерине Юрловой доверили второй этап, на третьем выступи Дарья Виролайнен. Заключительный этап пробежит Екатерина Шумилова.

Эстафетная гонка пройдет 13 марта.

Напомним, накануне Екатерина Юрлова выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Это первое золото первенства планеты для сборной России на нынешнем первенстве. Юрлова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, став, таким образом, единственной биатлонисткой, не совершившей ни одной ошибки на стрельбище.

Второе место заняла чешка Габриэла Соукалова, бронза досталась финке Кайсе Мякяряйнен. На пятой строчке расположилась еще одна россиянка – Дарья Виролайнен, отставшая от Юрловой на 37,9 секунды.