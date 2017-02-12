Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заняла первое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Дальмайер преодолела трассу за 28 минут и 2,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место заняла белорусская спортсменка Дарья Домрачева, уступив немке 11,6 секунды.

Третье место досталось чешской биатлонистке Габриэле Коукаловой – она отстала от лидера гонки на 16,6 секунды, допустив три промаха.

За ней на четвертом месте финишировала россиянка Ирина Старых – она пересекла линию, отстав от Дальмайер на 35,9 секунды.