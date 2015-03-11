Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Фото: ТАСС/Артер Коротаев

Бюро исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердило окончательный состав сборной России на чемпионат мира, сообщает пресс-служба организации.

По результатам предыдущего чемпионата мира в Японии сборная России завоевала максимальное количество квот в трех видах программы: женском одиночном катании, парном, а также танцах на льду выступит по 3 фигуриста/пары; в мужском – два фигуриста.

В состав вошли:

мужчины: Сергей Воронов, Максим Ковтун;

Сергей Воронов, Максим Ковтун; женщины: Анна Погорилая, Елена Радионова, Елизавета Туктамышва;

Анна Погорилая, Елена Радионова, Елизавета Туктамышва; пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; танцы: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Ксения Монько/Кирилл Халявин, Александра Степанова/Иван Букин.

В конце февраля стало известно, что олимпийские чемпионы в команде и вице-чемпионы Олимпиады-2014 в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов пропустят остаток сезона.

Чемпионат мира пройдет в Шанхае с 23 по 29 марта.