Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Фото: ТАСС/Артер Коротаев
Бюро исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердило окончательный состав сборной России на чемпионат мира, сообщает пресс-служба организации.
По результатам предыдущего чемпионата мира в Японии сборная России завоевала максимальное количество квот в трех видах программы: женском одиночном катании, парном, а также танцах на льду выступит по 3 фигуриста/пары; в мужском – два фигуриста.
В состав вошли:
- мужчины: Сергей Воронов, Максим Ковтун;
- женщины: Анна Погорилая, Елена Радионова, Елизавета Туктамышва;
- пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;
- танцы: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Ксения Монько/Кирилл Халявин, Александра Степанова/Иван Букин.
В конце февраля стало известно, что олимпийские чемпионы в команде и вице-чемпионы Олимпиады-2014 в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов пропустят остаток сезона.
Чемпионат мира пройдет в Шанхае с 23 по 29 марта.
