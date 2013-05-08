Сборная России обыграла команду США на чемпионате мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России провела свой третий матч в рамках чемпионата мира по хоккею. На этот раз соперником россиян была команда США. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счетом 5:3.

Матч с американцами был одним из ключевых поединков в плане разделения мест в группе. Победа россиян давала практически стопроцентную гарантию, что наша дружина займет в своей подгруппе место не ниже второго.

Россияне начали с места в карьер и в первые пять минут не давали американцам как следует выйти из зоны. На исходе пятой минуты встречи Белов мощным броском открыл счет.

Впрочем, вели в счете россияне недолго. Спустя пять минут Штястны навязал нашим защитникам борьбу на "пятачке" и в сутолоке протолкнул шайбу в ворота.

Еще через три минуты Штястны сделал дубль, реализовав численное преимущество своей команды.

Но на первый перерыв команды ушли при равном счете. Могучий бросок почти от "синей линии" удался Ковальчуку, голкипер американцев не сумел среагировать на шайбу, пущенную с огромной силой в угол ворот.

Вторую двадцатиминутку активнее начали уже американцы. Почти десять минут они бомбардировали ворота сборной России и, в конце концов, добились своего. Ханвик выстрелил от "синей линии", шайба задела клюшку защитника, затем перекладину и оказалась в воротах, защищаемых Брызгаловым.

Пропущенный гол придал уверенности сборной России. Спустя четыре минуты Мозякин и Терещенко разыграли красивую комбинацию и последний забил уже в пустые ворота - 3:3.

Третий период прошел при подавляющем преимуществе нашей дружины. Американцы за всю двадцатиминутку не создали у ворот россиян ни одного по-настоящему голевого момента.

На 54-й минуте Медведев в суматохе у ворот американцев отправил в сетку и вывел сборную России вперед - 4:3.

Американцы немедленно заработали удаление, которое реализовал Радулов, замкнувший передачу Ковальчука. Итоговый счет встречи - 5:3 в пользу сборной России.

После трех матчей подопечные Билялетдинова занимают первое место в своей подгруппе с тремя победами. На втором месте расположилась команда Финляндии. Судьба первого места в группе решится в матче между россиянами и хозяевами турнира.