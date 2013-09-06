Сборная России разгромила Люксембург в отборочном матче ЧМ-2014

Россияне обыграли команду Люксембурга в отборочном матче ЧМ по футболу

Сборная России по футболу разгромила команду Люксембурга в матче отборочного турнира Чемпионата мира, который прошел в Казани. Россияне отправили в сетку ворот соперника четыре мяча, на которые гости сумели ответить только одним точным ударом.

Счет был открыт уже на 19-й секунде встречи. Кержаков выиграл борьбу за верховой мяч у защитников сборной Люксембурга и скинул мяч под удар Кокорину. Нападающий перекинул вратаря, забив тем самым самый быстрый гол в истории сборной России.

Второго гола пришлось ждать более получаса. Во многом такой паузе поспособствовало поле, которое было в ужасном состоянии после проливного дождя. Мяч время от времени застревал в лужах, что мешало нашей команде играть в комбинационный футбол. Кроме того, довольно неплохо смотрелся соперник, который отнюдь не собирался отсиживаться в обороне и предпринял ряд опасных вылазок к штрафной Акинфеева.

На 36-й минуте Кокорин сделал дубль. Комбаров со штрафного закрутил мяч в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Кокорин головой беспрепятственно направил снаряд в дальний угол ворот Жубера. Голкипер был бессилен помочь своей команде.

Фото: ИТАР-ТАСС

После перерыва картина игры не изменилась. У сборной России по-прежнему не получалось играть в комбинационный футбол, но за счет более высокого мастерства моменты у ворот Люксембурга возникали один за другим. Гости, в свою очередь, старались атаковать и порой весьма опасно угрожали воротам Акинфеева.

На 60-й минуте отличился Кержаков. Форвард "Зенита" и национальной команды забил гол после углового, подправив мяч, летевший в сторону ворот после скидки Игнашевича.

Однако даже в матче с аутсайдером группы не обошлось и без пропущенного мяча. На последней минуте встречи в штрафной сборной России возникла настоящая суматоха, в которой мяч отскочил к нападающему гостей Жоакиму. С ударом форварда Акинфеев справиться не сумел.

Однако в уже в добавленное время россияне восстановили статус-кво. Рязанцев обыграл защитника сборной Люксембурга и отдал пас на Самедова, которому оставалось только попасть в пустые ворота.

Сборная России одерживает победу со счетом 4:1 и возвращается на первое место в группе, набрав 15 очков. Сколько она там пробудет - зависит от матча команд Португалии и Северной Ирландии, который состоится 6 сентября в 22.45. Добавим, что у португальцев сейчас на одно очко меньше. А свой следующий матч дружина Фабио Капелло проведет 10 сентября против команды Израиля, которая находится на третьем месте в группе и продолжает борьбу за выход в финальную стадию Чемпионата мира. Добавим, что мундиаль состоится летом 2014 года в Бразилии.