Фото: ТАСС/Jeffrey Phelps

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золото чемпионата мира в Бостоне.

Она также побила мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе. Россиянка набрала 150,10 балла. Предыдущее достижение принадлежало кореянке Ким Ю На и было установлено еще на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Тогда мировой рекорд был 150,06 балла, передает МИА "Россия сегодня".

По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 223,86 балла, и никто из соперниц не смог превзойти это достижение – фигуристка завоевала золото.

Третье место завоевала еще одна представительница России – Анна Погорилая, на счету которой 213,69 балла. Серебро получила американка Эшли Вагнер с 215,39 балла. В шестерку сильнейших также попала Елена Радионова.