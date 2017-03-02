Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта 2017, 18:11

Спорт

Тюмень официально лишилась чемпионата мира по биатлону 2021 года

Фото: ТАСС/Маркус Кун

Тюмень официально лишилась права принять чемпионат мира 2021 года, сообщает агентство "Р-Спорт". Решение международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу, рассказал директор по коммуникациям IBU Пер Ланге.

8 февраля исполком IBU предложил союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени. Срок назначили до 24 февраля. В противном случае IBU обязалась сама лишить Тюмень турнира.

Тюмень не вернула свои права в срок, отметил спортивный функционер.

Тюмень получила право проведения чемпионата мира 2021 года в сентябре 2016 года. Затем Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием объяснить причины этого решения. Ранее МОК рекомендовал не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

чемпионат мира биатлон Тюмень новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика