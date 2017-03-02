Тюмень официально лишилась чемпионата мира по биатлону 2021 года

Фото: ТАСС/Маркус Кун
Тюмень официально лишилась права принять чемпионат мира 2021 года, сообщает агентство "Р-Спорт". Решение международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу, рассказал директор по коммуникациям IBU Пер Ланге.
8 февраля исполком IBU предложил союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени. Срок назначили до 24 февраля. В противном случае IBU обязалась сама лишить Тюмень турнира.
Тюмень не вернула свои права в срок, отметил спортивный функционер.
Тюмень получила право проведения чемпионата мира 2021 года в сентябре 2016 года. Затем Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием объяснить причины этого решения. Ранее МОК рекомендовал не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.