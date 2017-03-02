Тюмень официально лишилась чемпионата мира по биатлону 2021 года

Фото: ТАСС/Маркус Кун

Тюмень официально лишилась права принять чемпионат мира 2021 года, сообщает агентство "Р-Спорт". Решение международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу, рассказал директор по коммуникациям IBU Пер Ланге.

8 февраля исполком IBU предложил союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени. Срок назначили до 24 февраля. В противном случае IBU обязалась сама лишить Тюмень турнира.

Тюмень не вернула свои права в срок, отметил спортивный функционер.