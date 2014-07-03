Квадроцикл "Европа - Америка": превью матчей 1/4 финала ЧМ по футболу

Фото: официальный сайт ФИФА

В пятницу, 4 июля, матчем Бразилия - Колумбия стартует четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу. Самые интересные подробности, неизвестные факты, а также статистические выкладки каждого из четырех противостояний - в материале m24.ru.

Бразилия - Колумбия (4 июля, Форталеза)

Благодаря выходу колумбийцев в четвертьфинал нынешнего мундиаля, Южная Америка отныне может похвастать аж семью сборными, которые в разное время попадали как минимум в восьмерку сильнейших на чемпионатах мира. Исключением в этом плане теперь являются лишь команды Эквадора, Боливии и Венесуэлы. Последняя остается единственным представителем КОНМЕБОЛ, который пока никогда не принимал участия в финальных стадиях всемирного футбольного форума.

Несмотря на то, что хозяева турнира побывали во встрече 1/8 финала против чилийцев на краю пропасти (напомним, что они одолели "красную команду" лишь в серии послематчевых пенальти), а "кофейщики", наоборот, одержали четыре победы в своих четырех предыдущих играх (с общим счетом 11:2), безусловным фаворитом предстоящего противоборства являются бразильцы.

В финальных стадиях мундиалей данные соперники ранее никогда не встречались, однако если взять в расчет отборочные матчи чемпионатов мира и противостояния в рамках розыгрышей "Копа Америка", кудесники мяча имеют здесь неоспоримое преимущество. Шутка ли, но общий счет 19-ти встреч, прошедших в рамках упомянутых соревнований – 46:6(!) в пользу сборной Бразилии. Колумбийцам удалось обыграть "канаринью" (2:0) только однажды – на групповом этапе континентального первенства 1991 года, однако даже этот единичный успех в итоге не принес "кофейщикам" никаких дивидендов. В матче финального этапа того турнира команды вновь встретились между собой, и теперь уже верх взяли (с тем же счетом 2:0) футболисты страны Ламбады, оставившие колумбийцев на итоговом четвертом месте.

Впрочем, сборной Колумбии довольно часто удавалось завершать свои свидания с "пентакампеонами" (в рамках "Копа Америка" и отборочных баталий ЧМ) вничью – такое происходило аж шесть раз. Любопытно, что все эти ничьи были безголевыми. Так что, судя по статистике, у нее есть вполне реальные шансы дотянуть как минимум до овертайма, а то и до серии послематчевых пенальти, что удалось сделать на предыдущем этапе чилийцам, которые, как и колумбийцы пока не могут похвастать значимыми победами над "канариньей" в матчах престижных соревнований.

На руку команде Колумбии может сыграть и психологический фактор, ведь её футболисты уже стали на родине национальными героями. А вот их оппоненты, наоборот, сейчас находятся под огнем критики вследствие "валидольной" развязки противостояния со сборной Чили. Так что пускай шансы подопечных Хосе Пекермана на выход в полуфинал и не очень велики, но они все же есть. В случае, если "кофейщики" смогут сейчас пройти бразильцев, они станут пятым представителем Южной Америки, пробивавшимся когда-либо в квартет сильнейших команд чемпионата мира. Ранее подобное удавалось бразильцам, аргентинцам, уругвайцам и чилийцам.

Фото: официальный сайт ФИФА



Франция - Германия (4 июля, Рио-де-Жанейро)

Cогласно прогнозам большинства специалистов и любителей футбола, четвертьфинал именно под такой вывеской просматривался, что называется, невооруженным глазом, уже сразу после окончания жеребьевки нынешнего мундиаля. На данный момент как "трехцветные", так и "бундесманншафт" полностью оправдали ожидания своих многочисленных поклонников, но вот незадача – кому-то из соперников непременно придется зачехлить оружие, находясь в шаге от выхода в полуфинал.

Предстоящее свидание французов и немцев, которое станет для них уже четвертой по счету «разборкой» в рамках финальных стадий чемпионатов мира, ожидается с превеликим интересом, ведь предсказать победителя этой пары неимоверно тяжело. В действиях каждого из соперников есть множество плюсов и минусов (судя по увиденному на групповом этапе и в матчах 1/8-й финала), однако чьи козыри окажутся весомее в очном противоборстве, предугадать на данный момент не представляется возможным.

На чемпионате мира 1958 года в Швеции данные соперники встречались в матче за третье место. Та игра ознаменовалась бенефисом форварда "петушиных" Жюста Фонтена, оформившего покер и соответственно внесшего львиную долю в крупную победу французов со счетом 6:3. Напомним, что на том турнире Фонтен забил в общей сложности 13(!) мячей, установив достижение, превзойти которое, учитывая реалии современного футбола, на данный момент практически невозможно.

Через 24 года немцы взяли реванш за свое шведское фиаско в умопомрачительном по своему драматизму и напряжению полуфинале испанского мундиаля. Основное время матча завершилось вничью 1:1, однако уже на седьмой минуте дополнительного времени французы вели с разницей в два гола благодаря результативным ударам Мориса Трезора и Алена Жиресса. Но футболисты "бундесманншафт" даже в такой ужасающей для них ситуации не пали духом, и в итоге ушли от поражения. Ворота «трехцветных» поразили лучший на тот момент футболист Европы Карл-Хайц Румменигге (обладатель золотого мяча 1980 и 1981 годов) и его коллега по линии атаки той немецкой сборной Клаус Фишер. В итоге была назначена серия послематчевых пенальти (первая в истории проведений финальных стадий чемпионатов мира), однако и здесь изначально отведенные регламентом пять ударов с каждой стороны не выявили победителя. Сначала свой одиннадцатиметровый не реализовал Ули Штилике, но французы не смогли воспользоваться полученным перевесом вследствие оплошности Дидье Сикса. В результате финалист определился лишь после исполнения шестых пенальти. Хорст Хрубеш при ударе с «точки» не оплошал, а вот защитник сборной Франции Максим Боссис не смог переиграть стража ворот немцев Харальда Шумахера, и трехцветным пришлось довольствоваться матчем за бронзу, который они тоже проиграли (сборной Польши). Впрочем, после такого зубодробительного триллера данному исходу встречи за третье место никто особо не удивился.



Ну а на следующем мундиале судьба подарила шанс на реванш уже французам. В 1986-м году в Мексике соперники вновь встретились в полуфинале, безоговорочным фаворитом которого тогда виделись "трехцветные". Сборная Франция подошла к тому матчу в ранге действующего чемпиона Европы, да и на самом чемпионате мира она показывала просто блестящий футбол. Команда тогда без проблем вышла из группы (две победы и ничья во встрече со сборной СССР), а в первых двух раундах плей-офф вывела из дальнейшей борьбы за награды сначала триумфаторов предыдущего мундиаля итальянцев, а затем и кудесников мяча бразильцев. На тот момент "скуадра адзурра" и "канаринья" были единственными, кому трижды удавалось выиграть Кубок мира.

Немцы же, наоборот, выглядели довольно бледно. В 1/8 финала они прошли с показателем в виде победы (над Шотландией), ничьей (с Уругваем) и поражения (от Дании), после чего буквально вымучили победу 1:0 над марокканцами, забив единственный мяч на 87-й минуте. Ну а в четвертьфинале одолели хозяев соревнований мексиканцев в серии пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Однако полуфинал против французов все перевернул с ног на голову. У «трехцветных» внезапно, как говорится, нашла коса на камень, и в итоге сборная тогда еще ФРГ забила в ворота соперников два безответных мяча (отличились Андреас Бреме и Руди Феллер) и уверенно вышла в финал. Впрочем, следует отметить весьма интересный факт. И в 1982-м, и в 1986-м году немцы оба этих финала (после побед над французами) проиграли. Сначала итальянцам, а затем и аргентинцам. Так что получается весьма нелицеприятная для "бундесманншафт" картина. В каждом из трех случаев, когда германские футболисты пересекались с французами, они в итоге чемпионами мира так и не стали, причем вне зависимости от исхода очного противоборства с ними.

Также следует отметить, что за всю историю проведения чемпионатов Европы, данные соперники так ни разу и не встретились между собой. Что в отборочных турнирах Евро, что в финальных стадиях континентального первенства. Товарищеских же встреч между сборными Германии и Франции было двадцать две. Преимущество здесь у "трехцветных" (десять побед при семи поражениях и пяти ничьих), но делать далеко идущие выводы по матчам данной категории вряд ли стоит. В общем, в плане прогноза на предстоящее сражение, следует, пожалуй, уделить внимание лишь котировкам не имеющих пристрастий букмекеров, которые отдают предпочтение подопечным Йоахима Лева. Выход в полуфинал французов котируется из расчета 2,32, в то время как немцев – 1,65.

Фото: официальный сайт ФИФА



Нидерланды - Коста-Рика (5 июля, Салвадор)

А вот в этой паре исход противоборства сомнений практически ни у кого не вызывает. Дерзкие костариканцы уже и так подарили своим болельщикам неописуемую радость на долгие десятилетия вперед. В то, что они смогут одолеть и самую результативную на данный момент команду нынешнего мундиаля ("оранжевые" за четыре встречи наколотили в ворота своих предыдущих соперников аж 12 мячей) попросту не верится.

Как и в паре Бразилия – Колумбия, психологическое преимущество здесь тоже, безусловно, будет на стороне аутсайдера противостояния. Однако, что греха таить, класс "кофейщиков", которые пока демонстрируют на турнире просто роскошный футбол, не идет ни в какое сравнение с уровнем футболистов из Коста-Рики, которые добыли свой сенсационный пропуск в четвертьфинальную стадию, что называется, на зубах.

Это будет первое в истории свидание данных соперников. Ранее они не встречались даже в товарищеских матчах. Более того, нидерландцы в рамках встреч финальных стадий чемпионата мира лишь однажды соперничали с представителем региона КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка). Да и то, игра с мексиканцами в заключительном туре группового этапа мундиаля 1998 года во Франции носила, по большому счету, полудоговорной характер и завершилось полностью устраивающей обе стороны ничьей - 2:2.

В то же время для костариканцев это будет уже девятый по счету матч против европейской сборной в финальных стадиях ЧМ. И общий баланс здесь пока у "Лос Тикос" положительный. В активе сборной Коста-Рики имеются три победы – над Шотландией (1:0), Швецией (2:1) и Италией (1:0). Также три раза им удавалось сыграть с представителями УЕФА вничью – 1:1 с Турцией, 0:0 с Англией и 1:1 с Грецией, которая несколькими днями ранее была латиноамериканцами пройдена по пенальти во встрече 1/8-й финала нынешнего турнира. Поражений же пока только два – в матче открытия ЧМ-2006 костариканцы уступили 2:4 хозяевам того мундиаля немцам, ну а затем там же в Германии последовали и 1:2 от сборной Польши.

В случае, если Коста-Рика все-таки сподобится еще на одну оглушительную сенсацию, то представитель КОНКАКАФ во второй раз в истории окажется в квартете сильнейших команд чемпионата мира. Напомним, что подобное произошло 84 года назад на первом турнире в Уругвае. Тогда одним из полуфиналистов соревнований стала сборная США. И все-таки ожидать в этой паре очередного "разрыва бомбы" вряд ли следует. "Заводные апельсины" сейчас мотивированы на успех как никогда. Тем более, что заняв первое место в своей группе, они получили весьма благоприятную для себя сетку плей-офф. До финала "оранье" не могут пересечься с бразильцами, немцами и французами, а потому столь благоприятным шансом не воспользоваться просто грех, тем более, что и возможный соперник дружины Луи ван Гала по полуфиналу (Аргентина или Бельгия) явно не видится для нынешней амбициозной нидерландской команды непроходимым.

Фото: официальный сайт ФИФА



Аргентина - Бельгия (5 июля, Бразилиа)

"Небесно-голубые" и "красные дьяволы" подошли к очному четвертьфинальному противоборству практически с идентичными показателями. Каждая из команд выиграла все свои три встречи на групповом этапе с разницей в один мяч, а на стадии 1/8-й финала одолела своих соперников в дополнительное время (тоже с перевесом в один гол). Как и в паре Франция – Германия, победителя предсказать здесь практически нереально. Его можно, разве что, просто угадать. Если на стороне южноамериканцев опыт, а также мощнейший по именам состав, то козырем бельгийцев, наоборот, считается молодость и задор, помноженные на не по годам зрелое тактическое мышление и прекрасный технический арсенал.

Очень многие видят Бельгию в качестве одного из главных фаворитов двух следующих крупнейших турниров – Евро-2016 и ЧМ-2018, однако что мешает "красным дьяволам" не дожидаться этих времен и блеснуть прямо сейчас? Конечно же, ничего. Тем более, что и психологический фактор играет нынче в их пользу. За поражение от Месси и Ко в четвертьфинале мундиаля бельгийцев на родине никто не осудит. А вот от аргентинцев их болельщики ждут как минимум выхода в полуфинал, ибо в квартет сильнейших "альбиселесте" не пробивались аж с мундиаля 1990 года, финал которого многим запомнился слезами легендарного Диего Марадоны, который неимоверно тяжело воспринял поражение своей сборной от ставших тогда чемпионами немцев.

Кстати, несравненный Диего Армандо провел первую для себя игру финальной стадии ЧМ именно против бельгийцев. Это был матч открытия испанского мундиаля-82. Аргентинцы вышли на ту встречу в ранге действующих чемпионов мира, однако выиграли они свой титул без юного Марадоны, которого накануне турнира 1978 года в последний момент отцепил от сборной тогдашний наставник южноамериканцев Сесар Луис Менотти. К моменту начала форума в Испании Марадоне был уже 21 с половиной год, и он уже слыл футбольным принцем. Однако, выйдя из подтрибунного помещения под овации болельщиков, восходящая звезда так и не смогла проявить себя во всей красе на поле знаменитого барселонского стадиона "Камп Ноу". Аргентинцы тогда проиграли со счетом 0:1, и в итоге уступили бельгийцам первое место в группе. Впрочем, на втором групповом этапе ("небесно-голубые" попали в следующую стадию со второй позиции) обе команды лавров не снискали. Они замкнули свои трио, и, не достигнув полуфинальной стадии, отправились домой.

Но через четыре года судьба подарила шанс Марадоне поквитаться с бельгийцами за испанскую неудачу, которым 25-летний на тот момент футбольный гений воспользовался, что называется, на все сто. Встреча имела колоссальное значение. Ведь это был полуфинал чемпионата мира, первый (и пока единственный) в истории бельгийской сборной. Аргентинцы взяли верх со счетом 2:0, а Марадона стал автором обоих голов своей команды. Один из тех мячей стал настоящим футбольным шедевром. Диего Армандо, как и в четвертьфинале против англичан, обыграл в одиночку чуть ли не всю команду соперника, после чего отправил мяч в сетку. Второй по счету мексиканский мундиаль (1986 года) завершился безоговорочным триумфом сборной Аргентины в целом, и Марадоны в частности. С тех пор "небесно-голубые" на мировых чемпионатах больше не побеждали, а потому, ясное дело, вся страна жаждет новой виктории своих любимцев, ведомых нынче наследником славы Марадоны Лионелем Месси.

В истории взаимоотношений аргентинцев и бельгийцев были еще два матча, вошедшие в официальный реестр ФИФА. Первый из них состоялся на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме и завершился крупной победой южноамериканцев – 6:3. Ну а в сентябре 1984 года в Брюсселе прошла товарищеская игра, в которой успех также сопутствовал сборной Аргентины – 2:0.

В заключение следует отметить, что в четвертьфинальной стадии нынешнего мундиаля нас ожидает сверхувлекательное соперничество Европы и Латинской (не путать с исключительно Южной) Америки в своеобразном формате 4Х4. Одна из пар является чисто европейской (Франция – Германия), а еще в одной состоится сугубо американская разборка (Бразилия – Колумбия). В остальных же двух (Нидерланды – Коста-Рика и Аргентина – Бельгия) Старый свет поспорит с Новым, что называется, посредством дуэлей. Тем не менее, в любом случае во время полуфиналов мы станем свидетелями продолжения этого сверхувлекательного действа, ибо минимум одного своего представителя как Европа, так и Америка, в квартет сильнейших обязательно делегирует. Ну а возможно, вновь получится равенство, теперь уже в формате 2Х2.

Андрей Ярков