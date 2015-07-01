Россияне выбрали десять персонажей для талисмана чемпионата мира по футболу-2018

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Россияне выбрали десять персонажей для талисмана к чемпионату мира по футболу 2018 года. В частности, им может стать жар-птица, сообщает Международная федерация футбола.

В шорт-лист попали амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. Список определился в ходе опроса, в котором приняли участие более 50 тысяч болельщиков. Голосование прошло на официальном сайте ФИФА.

"Талисман чемпионата мира будет играть ключевую роль в создании атмосферы вокруг турнира. На втором этапе кампании мы пригласим студентов художественных вузов поработать над вариантами дизайна талисмана", - заявил директор ФИФА по маркетингу Тьерри Вайль.

Затем лучшие работы будут представлены для голосования. Талисман будет представлен общественности в будущем году.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Матч открытия и финал турнира состоятся в Лужниках на Большой спортивной арене.