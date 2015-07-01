Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2015, 13:08

Спорт

Россияне выбрали десять персонажей для талисмана чемпионата мира по футболу-2018

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Россияне выбрали десять персонажей для талисмана к чемпионату мира по футболу 2018 года. В частности, им может стать жар-птица, сообщает Международная федерация футбола.

В шорт-лист попали амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. Список определился в ходе опроса, в котором приняли участие более 50 тысяч болельщиков. Голосование прошло на официальном сайте ФИФА.

"Талисман чемпионата мира будет играть ключевую роль в создании атмосферы вокруг турнира. На втором этапе кампании мы пригласим студентов художественных вузов поработать над вариантами дизайна талисмана", - заявил директор ФИФА по маркетингу Тьерри Вайль.

Затем лучшие работы будут представлены для голосования. Талисман будет представлен общественности в будущем году.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Матч открытия и финал турнира состоятся в Лужниках на Большой спортивной арене.

Сайты по теме


чемпионат мира по футболу талисманы Жар-птица

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика