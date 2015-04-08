Волгоградский "Ротор" расформировали из-за отсутствия финансирования

Фото: ТАСС

Волгоградский "Ротор" ликвидирован. В администрации Волгоградской области подписали официальное постановление о ликвидации футбольного клуба, сообщает пресс-служба "Ротора".

Таким образом, клуб снимется с соревнований Профессиональной футбольной лиги (первый дивизион), во всех оставшихся матчах "Ротору" будут присуждены технические поражения.

Предполагается, что на базе расформированной команды будет создан клуб "Ротор-Волгоград", которая начнет выступления в зоне "Черноземье" третьего дивизиона чемпионата России. То есть "Ротор" потеряет профессиональный статус (его имеют команды РФПЛ, ПФЛ и второго дивизиона).

Причиной ликвидации клуба стали проблемы с финансированием.

Стоит отметить, что "Ротор" в 90-е годы был одним из основных соперников московского "Спартака" и владикавказской "Алании". Команда, возглавляемая Виктором Прокопенко, значилась в списке основных претендентов на золото. Однако чемпионом России "Ротору" стать так и не удалось.

В "Роторе" играли такие звезды отечественного футбола, как Олег Веретенников, Валерий Есипов, Владимир Нидергаус и Денис Зубко.