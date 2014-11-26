Российские керлингистки, обыграв финок, вышли в плей-офф чемпионата Европы

Фото: ТАСС

Женская сборная России по керлингу победила команду Финляндии в матче кругового турнира и досрочно забронировала себе путевку в плей-офф чемпионата Европы, который проходит в швейцарском Шампери, сообщает МИА "Россия сегодня".

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 12:3 в пользу россиянок во главе со скипом Анной Сидоровой.

Матчи плей-офф состоятся 27 ноября. Сборная России одержала семь побед в семи матчах на европейском первенстве. В рамках кругового турнира российским керлингисткам осталось провести еще две игры - против сборных Чехии и Швейцарии.