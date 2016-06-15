Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня 2016, 18:20

Спорт

Сборная России потерпела поражение от Словакии на Евро-2016

Фото: Federico Gambarini/dpa/ТАСС

Сборная России по футболу потерпела первое поражение на Евро-2016. В упорном поединке россияне уступили команде Словакии со счетом 1:2. Сетевое издание m24.ru проводило текстовую трансляцию матча.

Первый тайм выдался для сборной России провальным. В атаке мало что получалось, а вот словаки свои шансы использовали. Сначала Вайсс легко убежал от двух защитников россиян и пробил в дальний угол ворот мимо Акинфеева.

Перед самым перерывом Гамшик получил мяч на углу штрафной и нанес невероятный по красоте и точности удар в "девятку" ворот сборной России.

Сборная России проиграла Словакии на чемпионате Европы по футболу

После перерыва Слуцкий выпустил на поле Глушакова, Мамаева и Широкова. Только тогда национальная команда активизировалась и начала создавать момент за моментом у словацких ворот.

На 79-й минуте Глушаков замкнул навес Шатова с фланга. На большее времени у российской команды не хватило. Итоговый счет матча – 1:2.

Таким образом, для выхода в следующую стадию турнира сборной России обязательно надо обыгрывать Уэльс в последнем туре.

чемпионат Европы сборная России по футболу Россия новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика