Сборная России потерпела поражение от Словакии на Евро-2016

Фото: Federico Gambarini/dpa/ТАСС
Сборная России по футболу потерпела первое поражение на Евро-2016. В упорном поединке россияне уступили команде Словакии со счетом 1:2. Сетевое издание m24.ru проводило текстовую трансляцию матча.
Первый тайм выдался для сборной России провальным. В атаке мало что получалось, а вот словаки свои шансы использовали. Сначала Вайсс легко убежал от двух защитников россиян и пробил в дальний угол ворот мимо Акинфеева.
Перед самым перерывом Гамшик получил мяч на углу штрафной и нанес невероятный по красоте и точности удар в "девятку" ворот сборной России.
После перерыва Слуцкий выпустил на поле Глушакова, Мамаева и Широкова. Только тогда национальная команда активизировалась и начала создавать момент за моментом у словацких ворот.
На 79-й минуте Глушаков замкнул навес Шатова с фланга. На большее времени у российской команды не хватило. Итоговый счет матча – 1:2.
Таким образом, для выхода в следующую стадию турнира сборной России обязательно надо обыгрывать Уэльс в последнем туре.