Сборная России проиграла Италии в финале Чемпионата Европы по футзалу

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по мини-футболу проиграла команде Италии в финале чемпионата Европы, который прошел в бельгийском Антверпене. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Счет был открыт на 7-й минуте встречи - Габриэль Лима оторвался от защитника и переправил мяч в сетку российских ворот.

Спустя три минуты его однофамилец Лима сравнял счет в матче, но голы Мурило и Джассона установили окончательный результат - 3:1 в пользу сборной Италии.

Таким образом, россияне становятся серебряными призерами чемпионата Европы. Бронза досталась сборной Испании, которая в матче за третье место обыграла португальцев со счетом 8:4.