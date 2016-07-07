Форма поиска по сайту

Новости

07 июля 2016, 00:49

Спорт

Сборная Португалии вышла в финал Евро-2016

Фото: Bai Xuefei/Xinhua/ТАСС

Сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу.

Счет на 50-й минуте встречи открыл Криштиану Роналду. Второй мяч в ворота соперников на 53-й минуте отправил Нани.

Таким образом, португальцы во второй раз в истории вышли в финал чемпионата Европы. В 2004 году команда Португалии проиграла в финале сборной Греции.

В решающем матче команда Португалии сыграет 10 июля с победителем матча Германия - Франция, который пройдет 7 июля.

чемпионат Европы Португалия Криштиану Роналду новости спорта

Главное

