Сборная Португалии вышла в финал Евро-2016

Фото: Bai Xuefei/Xinhua/ТАСС

Сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу.

Счет на 50-й минуте встречи открыл Криштиану Роналду. Второй мяч в ворота соперников на 53-й минуте отправил Нани.

Таким образом, португальцы во второй раз в истории вышли в финал чемпионата Европы. В 2004 году команда Португалии проиграла в финале сборной Греции.

В решающем матче команда Португалии сыграет 10 июля с победителем матча Германия - Франция, который пройдет 7 июля.