Стопроцентный Хомуха: Футбольная "молодежка" вышла в финальную часть Евро

Фото: ТАСС

Сборная России вышла в финальный турнир чемпионата Европы U19, преодолев квалификационную кампанию этих соревнований без очковых потерь. Наши юниоры одержали шесть побед с общим счетом 25:3.

От подопечных Дмитрия Хомухи мы были вправе ожидать хорошего выступления, ведь, по сути дела, речь идет о той самой команде, что в позапрошлом году завоевала чемпионский титул на континентальном первенстве для игроков не старше 17-ти лет (U17). Перейдя в следующую возрастную категорию, наша золотая дружина практически полностью сохранила свой основной состав – нынче в ее рядах находятся аж 12 триумфаторов турнира, проходившего летом 2013 года в Словакии. И снова костяк команды составляют москвичи. Из 18 игроков, которые были включены в заявку для участия в матчах второго отборочного этапа Евро U19, 11 человек представляют столичные клубы.

Это голкипер Антон Митрюшкин ("Спартак"), защитники Никита Чернов (ЦСКА), Александр Лихачев ("Спартак") и Владислав Паршиков (футбольная академия "Чертаново"), хавбеки Дмитрий Баринов и Сергей Макаров (оба – "Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА) и Георгий Мелкадзе ("Спартак"), нападающие Рифат Жемалетдинов и Николай Кипиани (оба – "Локомотив") и Александр Зуев ("Спартак"). Кроме того, защитник Денис Якуба, защищающий сейчас цвета краснодарской "Кубани", является воспитанником знаменитой чертановской академии.

Остальные шесть футболистов это игрок обороны "Краснодара" Максим Старков , полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных и четверка питерского "Зенита" - резервный вратарь Максим Рудаков, защитник Джамалдин Ходжаниязов, а также пара форвардов – Алексей Гасилин и Рамиль Шейдаев, забивший в шести играх отборочного цикла аж 10(!) мячей.

Фото: ТАСС

Согласно регламенту Евро U19 (этот турнир УЕФА проводит ежегодно), для выхода в его финальную стадию нашей сборной нужно было преодолеть два отборочных этапа – так называемые квалификационный и элитный раунды. На первом из них соперниками россиян стали сверстники из Чехии, Фарерских островов и Северной Ирландии, выступавшие в качестве хозяев группы. Но этот фактор во встрече с россиянами им не помог. Представители Великобритании были разгромлены со счетом 5:2. Впрочем, североирландцы стали единственной командой, которой удалось распечатать наши ворота. Два других соперника по группе также были обыграны сборной России с крупным счетом, но при этом подопечные Хомухи не позволили им забить. Фарерцам было "отгружено" семь безответных мячей, а чехам – три.

Для проведения встреч элитного отборочного раунда нам предстояло приехать в Швецию, где помимо скандинавов, оппонентами россиян являлись команды Бельгии и Литвы. Матч первого тура против бельгийцев завершился скромной (но от этого не менее ценной) победой наших ребят 1:0, после чего атакующая мощь команды вновь проявилась во всей красе – противоборство с литовцами принесло "теннисный" разгром 6:0. Заключительная отборочная встреча со шведскими футболистами турнирного значения уже не имела. К этому моменту в активе россиян было шесть очков, бельгийцы набрали три, а хозяева наряду с литовцами смогли разжиться лишь одним.

Регламенты соревнований, проходящие под эгидой УЕФА, кардинально отличаются от тех турниров, что курирует всемирная футбольная федерация (ФИФА). Для первых главным критерием при равенстве набранных очков считаются личные встречи между конкурентами, а для вторых – разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах этапа. Таким образом, сборная Бельгия имела шанс догнать россиян по набранным очкам, но это ей ничего не давало, ведь уже упомянутое свидание между данными соперниками завершилось победой наших соотечественников. Впрочем, "смотреть регламент" в итоге не потребовалось – российская команда обыграла в последнем туре шведов со счетом 3:1, и, набрав девять очков из девяти возможных, уверенно финишировала на первой позиции в группе.

Результат, показанный нашими 19-летними футболистами, безусловно, радует глаз болельщиков и в плане перспектив первой сборной России на домашнем для нее чемпионате мира 2018 года. К этому времени нынешние подопечные Хомухи достигнут 21-22-летнего возраста, а значит, многие из них вполне могут сыграть на мундиале, уже имея за плечами успехи в престижных международных турнирах. Да и, что греха таить, главная команда страны уже сейчас позарез нуждается в молодых талантах, ведь качество ее игры вызывает нынче поистине серьезные опасения.

Фото: M24.ru

Финальный турнир нынешнего Евро U19 пройдет с 6 по 19 июля в Греции. В нем примут участие восемь команд. На данный момент известно, что помимо греков (освобожденных от квалификационных баталий на правах хозяев) и россиян, за чемпионский титул поборются также сборные Германии (прошлогодний победитель, который по регламенту проходил квалификацию наравне с остальными), Австрии, Франции и Нидерландов. Еще два "финалиста" определятся позже. На одну из оставшихся путевок претендуют команды Испании, Португалии, Турции и Грузии, а на другую – Украины, Польши, Черногории и Боснии. Своих трех следующих соперников Хомуха и Ко узнают 9 июня. В этот день состоится жеребьевка решающей стадии соревнований. По уже давно устоявшейся традиции октет участников будет разбит на две группы по четыре команды в каждой.

Сборные, занявшие в своих квартетах первые и вторые места, выйдут в полуфинал, где сыграют "крест-накрест". Победитель группы А получит в соперники команду, ставшую второй в квартете под литерой В и наоборот. Проигравшие в полуфиналах завершат на этом соревнования, ибо нынешним регламентом Евро U19 "бронзовый" матч не предусмотрен. Победители же встретятся в финале, место проведения которого пока неизвестно. Встречи турнира примут два города – Верия и Катерини, но в каком из них будет разыгран главный приз, организаторы еще не решили. Не стоит исключать, что греки здесь тоже будут вынуждены прибегнуть к жеребьевке, так как трибуны арен в обоих городах вмещают примерно равное количество зрителей – около шести с половиной тысяч.

Отметим, что наши юниоры крайне редко радуют своих болельщиков выходами в финальную стадию Евро U19. В постсоветскую эпоху подобное произошло лишь в четвертый раз. Ранее сборная России пробивалась в октет сильнейших на турнирах 1994, 2000 и 2007 годов. В остальных же 19 случаях квалификационные кампании завершались для нее неудачами. Кроме того, и три предыдущих попадания в финальные стадии в итоге оставили россиян, что называется, на бобах. В 1994-м турнир проходил по олимпийской системе и завершился для нас вылетом в четвертьфинале, а в 2000 и 2007 (когда восьмерка уже разбивалась на два квартета) команда не смогла выйти из своей группы и оставалась за бортом полуфинальных баталий.

Иное дело времена существования СССР. За период с 1966 по 1990 год включительно советские юниоры аж 10(!) раз завершали турнир в тройке призеров. Причем в 6-ти случаях (1966, 1967, 1976, 1978, 1988 и 1990 годы) они становились победителями соревнований. В 1984-м было добыто серебро, а в 1969, 1977 1982 – бронза.