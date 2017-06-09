Форма поиска по сайту

Однополым парам позволили венчаться в храмах Шотландии

Однополым парам разрешили проводить церемонии венчания в храмах на территории Шотландии, сообщает "Мир 24".

В ходе заседания Синода в Эдинбурге представители Шотландской епископальной церкви утвердили соответствующую поправку к каноническому определению брака как союза между мужчиной и женщиной. За принятие поправки
высказались шесть из семи епархий. При этом Синод оставил за священниками право отказать в проведении обряда, если он противоречит их взглядам в отношении однополых браков.

Юридически браки между однополыми парами легализовали в Шотландии в 2014 году по примеру Англии и Уэльса. От их легализации воздержалась лишь Северная Ирландия.

1 марта закон "О равноправном браке" вступил в силу в Финляндии. По новому закону брак стали квалифицировать как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины. Финский парламент принял закон в октябре 2014 года, тогда более половины депутатов – 105 человек из 200 – проголосовали за поправки.
