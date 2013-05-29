Билеты на двухэтажные поезда будут дешевле, чем на обычные

Билеты на двухэтажные поезда будут дешевле

Цены на билеты в двухэтажных поездах будут ниже, чем в обычных. При этом окончательная стоимость проезда пока не определена, заявили в РЖД.

Первые двухэтажные поезда отправятся из Москвы в Адлер в июле. Они смогут развивать скорость до 160 километров в час.

В состав поездов будут входить 15 вагонов - большинство из них купейные, один СВ и вагон-ресторан. В одном купейном вагоне смогут разместиться 64 пассажира, вместимость СВ - 30 человек. Кроме того, в каждый поезд включат один вагон, оборудованный подъемником для инвалидов.

Напомним, 28 мая в Москве состоялось подписание контракта на поставку двухуровневого подвижного состава между компанией "Аэроэкспресс" и швейцарским производителем железнодорожной техники Stadler Rail Group. Первые 118 вагонов будут поставлены в Россию к маю 2016 года.