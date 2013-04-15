Бензин в России может подешеветь

Бензин в России должен стать дешевле

Бензин в России должен стоить на два-три рубля дешевле, заявил заместитель минстра финансов Сергей Шаталов. По его словам, на моторное топливо класса "Евро-4" и "Евро-5" в настоящее время действует льготная ставка акцизов, а вот конечная цена рассчитывается, исходя из более высокой ставки на топливо класса "Евро-3".

Таким образом, нефтяники, по мнению замминстра, завышают цену примерно на 10 процентов. И в этом случае нужно или поднимать ставку акцизов, или снижать стоимость бензина.

Сергей Шаталов призвал Федеральную антимонопольную службу работать в этом направлении "немного активнее".